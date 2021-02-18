Какое наказание ждет казахстанцев за сбор подснежников

Подснежники распространены во всех регионах Казахстана.

С приближением весны и пробуждением природы казахстанцы могут лицезреть красивое явление - появление первых весенних цветов "подснежников", передает zakon.kz со ссылкой на vkurse.kz

Шафран Алатауский или Юнона Николая – все это научные названия первоцветов, которые появляются в алматинском регионе ранней весной, и которые обыватели называют подснежниками.

Сообщается, что эти цветы занесены в Красную Книгу в 2006 году.

Сборщики подснежников заблуждаются, полагая, что если собирать цветы без луковицы, вреда цветку от этого не будет. На самом деле вред огромный, так как шафран размножается не луковицами, а семенами. Если вы сорвали цветок - неважно, вырвали с луковицей или аккуратно срезали ножом, - весной в этом месте он уже не вырастет.

В соответствии со статьей 339 Уголовного кодекса РК за незаконную добычу, сбыт, вывоз, ввоз или уничтожение цветковых растений предусматривается уголовная ответственность и штраф в размере до 3 000 МРП, что составляет порядка 7 953 000 тенге. Плюс ко всему придется оплатить административный штраф за срывание каждого цветка, который составляет 0,5 МРП - 1 458,5 тенге.

В зависимости от тяжести правонарушения, статья также предусматривает привлечение к общественным работам на 800 часов, ограничению или лишению свободы лишиться свободы на три года,

Ассоциированный профессор кафедры Лесные ресурсы и охотоведение Казахского национального аграрного исследовательского университета Юлия Борисова объяснила корреспонденту zakon.kz, что такое "подснежник", какие его виды находятся в Красной Книге, и почему их опасно употреблять в виде травяных настоек.

По ее словам, Шафран Алатауский (Crocus alatavicus) действительно занесен в Красную Книгу Казахстана.

Юнона Николая - название не совсем правильное. Верно будет Юнона алматинская (Juno almaatensis). Это растение крайне редко встречается уже в естественных условиях из-за распашки сельхозполей и незаконного сбора людьми. Из весенних цветов, встречающихся в Алматинской области, в Красную Книгу занесены все виды тюльпанов (Тюльпан Колпаковского, Тюльпан Регеля, Тюльпан Кауфмана и др.), также Пион Марьин-корень, Ревень Витрока. Вообще подснежниками называют многие виды луковичных растений. Это могут быть и крокусы (шафраны), ирисы, Юноны, галантусы и другие виды. Однако из-за незаконного сбора их и срывания людьми практически все виды весенних цветов занесены в Красную Книгу Казахстана, - перечислила Юлия Борисова.

Подснежник белоснежный

Шафран алатауский

Юнона алматинская

Подснежники распространены во всех регионах Казахстана, продолжила она.

Люди могут их срывать просто из интереса, не думая об ущербе, который они наносят природе. Целительными свойствами обладают Пион Марьин-корень и Ревень. Поэтому из-за того, что эти растения также подвержены вырыванию и незаконному сбору, их количество резко снизилось. Они также занесены в Красную книгу. Луковицы подснежников являются ядовитыми из-за содержания в них химических веществ - алкалоидов, - предупредила она.

Если же казахстанцам хочется каждый день любоваться красотой весенних растений - тюльпанов, крокусов, гиацинтов, нарциссов, то можно приобрести луковицы, адаптированные как для квартир, так и для садов и участках.

Краснокнижные виды весенних цветов не адаптированы для выращивания на участке в частном доме, так как они требуют наличия определенных природных условий. Если очень уж хочется порадовать себя и своих близких галантусами и принести домой букет подснежников, можно приобрести растения, выращенные в теплицах. Вы можете купить уже пророщенные луковицы или готовые букеты сортовых тюльпанов в цветочных магазинах, - посоветовала Юлия Борисова.

Профессор подчеркнула, что при срыве подснежников в природе или покупке букета у браконьеров, он быстро завянет. Так стоит ли вредить природе в этом случае?

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