Токаев позвонил Путину

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Президенты обсудили сотрудничество в рамках ЕАЭС.
Президент Касым-Жомарт Токаев поговорил по телефону со своим российским коллегой Владимиром Путиным, передает zakon.kz.
Акорда сообщает, что главы государств обсудили вопросы сотрудничества в двустороннем формате и в рамках ЕАЭС.
Токаев выразил удовлетворенность взаимодействием двух стран в противодействии пандемии. Запущено производство вакцины "Спутник V" в Караганде, достигнуты договоренности между правительствами о поставках российской вакцины в Казахстан.
Во исполнение достигнутых договоренностей и поручений правительства тесно взаимодействуют друг с другом, принимаются конкретные решения. Принято решение о том, что в этом году Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России состоится в городе Кокшетау. Что касается формы проведения данного мероприятия, то конкретное решение будет зависеть от эпидемиологической ситуации, - говорится в сообщении.
Владимир Путин выразил согласие со всеми предложениями Касым-Жомарта Токаева в отношении дальнейшего развития ЕАЭС, укрепления его потенциала и авторитета. Президенты условились работать в тесном контакте друг с другом для решения проблем, возникающих в деятельности этого объединения.
В ходе беседы также было поддержано предложение о продолжении совместной работы в энергетической сфере с учетом современных тенденций и вызовов на международных рынках.
Главы государств выразили удовлетворение по поводу совпадения позиций и точек зрения в отношении ключевых проблем двустороннего сотрудничества и Евразийской интеграции.
Сайт Кремля сообщает, что телефонный разговор состоялся по инициативе Токаева.
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