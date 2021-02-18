Почему участились проверки вузов в Казахстане, объяснили в МОН

Проверки вузов изменились с точки зрения того, соответствует ли образование ожиданиям работодателя.

В министерстве образования и науки РК хотят, чтобы высшие учебные заведения создавали условия для обучения, а не стремились зарабатывать деньги на студентах. Так ответил на вопрос об участившихся проверках в вузах вице-министр образовании и науки РК Мирас Дауленов на брифинге в СЦК, передает корреспондент zakon.kz.

Замглавы ведомства сообщил, что в МОН работают над тем, чтобы в системе высшего образования оставались только те учебные заведения, которые предоставляют качественные образовательные услуги. В качестве примера Дауленов привел один закрытый в прошлом году вуз, который не столько занимался обучением, сколько зарабатывал на студентах.

Мы понимаем, что эти вузы являются частными и многие из них с достаточно большим доходом, - сказал он. - Например, в прошлом году был закрыт вуз с контингентом 32 тысячи студентов, он имел доход в 4 млрд тенге. Когда также 33 вуза возвратили 110 лицензий по отдельным направлениям подготовки, то соответственно эти вузы тоже не были счастливы в виду того, что они теперь потеряли доход. Поэтому мы понимаем, что такие вузы будут терять доход, но самое главное, что на высшем образовании нельзя зарабатывать, поэтому мы, как Минобразования, будем постоянно повышать качество образования на благо служения обществу.

В то же время вице-министр прокомментировал частые проверки в вузах. По его словам, в ведомстве не могут ждать "пока рынок отрегулирует сам, каким образом какие вузы должны остаться в системе высшего образования и предоставлять студентам свои услуги". При этом информация по вузам, в отношении которых идут проверки, общедоступна.

Списки вузов, которые находятся на проверке, они вывешиваются. Поэтому здесь МОН проявляет открытость в этом вопросе. Очень важный момент, что каждый вуз сам заполняет критерии оценки рисков. То есть, эти критерии официально приняты. Мы приняли также новые квалификационные требования к вузам. Отошли от количественных показателей к качественным показателям. Сами проверки вузов изменились с точки зрения того, что проверяется не наличие аудиторного фонда, хотя это тоже важно, но смотрится, насколько соответствует образование ожиданиям работодателя. То есть, будет проводиться интервью и уже проводится интервью с работодателями, со студентами, преподавателями, - пояснил он.

Наряду с этим обращают внимание на создание условий для обучения.

Мы говорим о том, что есть вузы, которые предоставляют некачественное образование, где обучаются инженеры, педагоги, юристы в технических вузах, где нет соответствующей материально-технической базы. Помимо этого, мы видим риски, связанные с контингентом студентов. Есть студенты, которые большинство, причем учатся на очном отделении, но при этом, по факту, возрастом свыше 30 лет, при этом они имеют, начиная с первого курса своего обучения, пенсионные отчисления. То есть, студенты, обучающиеся на очном отделении с первого курса, имеют пенсионные отчисления. Они бывают разного возраста. Но в одном из вузов мы видели такую ситуацию, что большинство студентов этого вуза были старше 30 лет. Когда мы проверяли по ГЦВП, смотрели, на самом деле они работают в достаточно сложных компаниях, организациях по 8 часов в день, вопрос возникает - когда они учатся? То есть непонятно, когда они учатся, если они в то же время работают. Поэтому об этих рисках знает сам вуз, а после МОН проверяет, - заключил Дауленов.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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