Стали известны подробности убийства чемпиона мира в Атырау

Судебный процесс продолжается.

В Атырау идет суд по делу об убийстве чемпиона по грепплингу Есенбека Сигуатова, сообщает zakon.kz.

На скамье подсудимых находятся два сотрудника (теперь уже бывших) департамента полиции Атырауской области. Хотя после убийства в ДП утверждали, что подозреваемые никогда не работали в полиции.

Как отмечает издание "АЖ", Сигуатов был убит из огнестрельного оружия в ночь на 9 августа 2020 года во время конфликта между подростками из пригородных сел Амангельды (Дамба) и Курмангазы с участием и парней постарше.

8 августа четверо подростков из пригородного села Амангельды пошли в магазин соседнего села Курмангазы. Возле магазина стояли местные хулиганы, которые, вспомнив какой-то давний конфликт, избили визитеров. Те обратились к дамбинским "старшакам", после чего молодые люди из двух сел около 2 часов ночи решили собраться на разборку возле вала, расположенного между Курмангазы и Амангельды. При этом 26-летний Б. М. прихватил с собой охотничье ружье 12-го калибра. В первый раз он выстрелил в воздух, а во второй – в сторону амангельдинцев. Пуля попала в Есенбека, поразив сердце, и чемпион скончался на месте, - следует из материалов уголовного дела.

После этого все разбежались, а второй подозреваемый выбросил ружье в реку. Ружье так и не нашли.

В конце января расследование было завершено и дело передано в суд. Рассмотрение проходит в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Атырауской области.

23-летний отец двоих детей Б. М. обвиняется по статье 99 УК РК ("Убийство"), 26-летний Б.Д. – по статье 432 ("Укрывательство преступления"). Как стало известно корреспонденту, Б. Д. с мая 2017 года работал в дежурной части водной полиции, а Б. М. с 30 апреля прошлого года там же водил полицейскую машину. Оба были уволены из "органов" 10 августа, то есть на следующий день после убийства Сигуатова, - говорится в сообщении.

Находящийся в СИЗО Б. М. виновным себя не признает. Говорит, что да, у него было в ту ночь оружие, но он не стрелял. И даже показывает на истинного убийцу – своего родственника, который якобы ночью пришел в семью и сказал, что убил человека.

Судебный процесс продолжается.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!