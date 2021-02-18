Песков назвал Украину недружественным России государством

Он также отметил, что Украина имеет очень серьезную проблему на юго-востоке своей территории.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украина не является дружественным для России государством, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Украина - это суверенное государство, которое не является дружественным для нас государством. Мы приходим к этому выводу, судя по тем антироссийским действиям, которые постоянно доминируют в политике украинского руководства, - сказал Песков.

Он также отметил, что Украина имеет очень серьезную проблему на юго-востоке своей территории и пока не может или не хочет справиться с этими проблемами путем выполнения минского комплекса мер.

В Украине в апреле 2014 года начались военные действия против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в ходе встреч в Минске контактной группой, которая с сентября 2014 года приняла три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Но после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

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