Экс-футболиста "Челси" и "Ливерпуля" купил казахстанский клуб

С 2009 года футболист жил в Англии.

Выступавший за молодежные команды "Челси", "Ливерпуль" полузащитник сборной Гвинеи-Бисау по футболу Тони Силва будет играть за казахстанский клуб, передает zakon.kz.

Контракт с игроком подписал костанайский "Тобол". По информации клуба, в прошлом сезоне Тони выступал за другой казахстанский "Тараз", за который забил 4 гола в 17 матчах.

Тони Сильва имеет португальский паспорт. В Португалии он проживал с детства и выступал в национальном чемпионате в сезоне 2015 — 2016 годов. За команду "Унио Мадейро" в сильнейшем дивизионе Тони Силва провел 14 матчей и забил три гола.

С 2009 года жил в Англии и выступал за молодежные команды "Челси", "Ливерпуль", играл за "Барнсли" и "Дагенхэм".

До 2020 года Тони выступал в клубах Греции, Гвинеи-Бисау, Болгарии, Турции, Саудовской Аравии.

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