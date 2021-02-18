В одном из районов Актюбинской области усилили карантин

Также в Хромтауском районе усилены ограничительные меры в отношении ряда объектов.

Главный государственный санитарный врач Актюбинской области Беркимбаева ужесточила карантин в одном из районов, передает zakon.kz.

Новые ограничения ввели в Хромтауском районе Актюбинской области. Хромтауский район находится в желтой зоне. В связи с этим принят новый документ. согласно которому акиму Хромтауского района предписано не допускать проведения различных коллективных мероприятий (торжеств-банкетов, свадеб, юбилеев и т.п.; памятных и т.п.), в том числе на дому и усиление работы мониторинговых групп на территории района.

Также в Хромтауском районе усилены ограничительные меры в отношении следующих объектов:

1) детских кабинетов коррекции, детских и взрослых образовательных центров при заполняемости группы не более 15 человек, по предварительной записи с соблюдением требований приложения 19 постановления Главного Государственного санитарного врача Республики Казахстан №67 от 25 декабря 2020 года;

2) медицинских центров, кабинетов, стоматологии по предварительной записи;

3) банков, ЦОН, отделения АО "Казпочта" с ограничением по времени с 09.00.часов до 18.00.часов, с соблюдением требований приложения 1 постановления Главного Государственного санитарного врача Республики Казахстан №67 от 25 декабря 2020 года;

4) дежурных групп дошкольных учреждений при соблюдении комплектации групп не более 15 человек с соблюдением требований приложения 14 постановления Главного Государственного санитарного врача Республики Казахстан №67 от 25 декабря 2020 года;

5) государственных органов (организаций, предприятий), органов квазигосударственного сектора, национальных кампаний, иных организаций, а также субъектов предпринимательства с соблюдением требований приложения 1 постановления Главного Государственного санитарного врача Республики Казахстан № 67 от 25 декабря 2020 года (при этом не менее 60% сотрудников остаются на дистанционной форме работы);

6) религиозных объектов без проведения коллективных мероприятий, с соблюдением требований приложения 20 постановления Главного Государственного санитарного врача Республики Казахстан №67 от 25 декабря 2020 года;

7) объектов общественного питания (в помещении) с разрешением работы с 7 до 24 часов при заполняемости до 50%, но не более 50 мест, с соблюдением требований приложения 21 постановления Главного Государственного санитарного врача Республики Казахстан №67 от 25 декабря 2020 года;

8) крытых рынков (продуктовых и непродуктовых) в будние дни кроме воскресенья, согласно внутреннего распорядка, при соблюдении заполняемости не менее 4 кв.м на одного посетителя и требований приложения 5 постановления Главного Государственного санитарного врача Республики Казахстан №67 от 25 декабря 2020 года;

9) торговых домов, торговых сетей в будние дни кроме воскресенья, согласно внутреннего распорядка, при соблюдении заполняемости не менее 4 кв.м на одного посетителя и требований приложения 5 постановления Главного Государственного санитарного врача Республики Казахстан №67 от 25 декабря 2020 года;

10) объектов культуры (репетиции с участием не более 30 человек), с соблюдением требований приложения 9 постановления Главного Государственного санитарного врача Республики Казахстан №67 от 25 декабря 2020 года;

11) бассейнов (не менее 5 кв.м зеркала воды на 1 посетителя), предварительная запись в будние дни, кроме воскресенья, с соблюдением требований приложения 16 постановления Главного Государственного санитарного врача Республики Казахстан №67 от 25 декабря 2020 года;

Кроме того, при входе в Хромтаускую районную больницу будут измерять температуру тела посетителей, а в приемном покое стационара распределят ежедневный поток пациентов отдельно по хирургическому и терапевтическому профилю, на объектах здравоохранения района всех лиц с подозрением на ОРВИ, грипп и симптомами COVID-19 должны принимать через "фильтр" и строгое соблюдение усиленного дезинфекционного режима.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!