Девиз 2021 года - "Сильная гражданская оборона для сохранения национальной экономики!".

В Алматы стартовал месячник, посвященный Всемирному дню гражданской обороны. Девиз 2021 года - "Сильная гражданская оборона для сохранения национальной экономики!", передает zakon.kz.

25 лет Республика Казахстан является членом Международной организации гражданской обороны, Всемирный праздник Дня ГО отмечается ежегодно 1 марта. Ежегодно спасателями Алматы, в среднем, осуществляется более тысячи выездов, из опасных зон производится спасение свыше 600 человек, оказывается первая медицинская помощь более 500 пострадавшим. Для немедленного применения на службу ежесуточно заступают более 350 человек, 120 единиц техники, четыре авиаборта.

В текущем году, учитывая эпидемиологическую обстановку, в Алматы все мероприятия, посвященные празднованию Дня ГО, проходят в онлайн-формате. В этой связи спасатели южной столицы запустили челленджи и флэшмобы в формате "ЗОЖ", выполняя физические упражнения в полной экипировке пожарных и спасателей.

К челленджам и флэшмобам ДЧС присоединились волонтеры "Общества Красного полумесяца" и "Лига волонтеров", запустив челленджи под названием "Тревожный чемоданчик", в который укладывают предметы первой необходимости при ЧС.

Для привития навыков и правильных действий при ЧС у подрастающего поколения Управлением образования Алматы во всех школах города дистанционно запущены конкурсы "Лучшая школа в области гражданской обороны". Тематический конкурс предусматривает выборку лучших рисунков, плакатов, сочинений, стихотворений в исполнении учащихся, одевание противогазов на скорость, оказание первой помощи.

В период карантина в школах города проведено 33 интерактивных урока в более 220 школ города с охватом 104 662 учеников. Ежегодно на городских курсах ДЧС Алматы более 1,6 тыс. человек руководящего состава организаций обучаются мерам по предупреждению и ликвидации ЧС, которые по цепочке передают знания работникам своих предприятий.

Учитывая расположение Алматы в сейсмической зоне, на объектах образования, здравоохранения и других организациях проведено порядка 4 тыс. сейсмотренировок.

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