СМИ: Южноафриканский штамм COVID-19 способен снижать эффективность вакцины Pfizer

Южноафриканский штамм коронавируса заподозрили в снижении иммунного ответа на вакцину Pfizer, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Ученые установили, что штамм коронавируса, впервые обнаруженный в ЮАР, на две трети снижает иммунный ответ организма в случае вакцинации препаратом, разработанным компаниями Pfizer и BioNTech.

По словам специалистов, такого количества антител все равно достаточно для защиты от COVID-19. Статью с описанием исследования опубликовал The New England Journal of Medicine.

В ходе исследования ученые воспроизвели геном вируса с мутациями, впервые обнаруженными в ЮАР. Клетки вируса были противопоставлены образцам крови 15 пациентов, которые ранее были привиты вакциной от Pfizer и BioNTech. По результатам исследования было установлено, что количество антител, вырабатываемых в результате взаимодействия с южноафрикаским вариантом вируса, снизилось на две трети по сравнению с теми случаями, когда использовался наиболее распространенный вариант коронавируса.

Несмотря на то, что мы не знаем точный уровень антител, необходимый для защиты от COVID-19, исходя из нашего опыта с другими вакцинами, можно утверждать, что вакцина Pfizer обеспечивает относительно хорошую защиту от нового варианта коронавируса, - приводит телекомпания CNN слова одного из исследователей, директора института человеческих инфекций и иммунитета при Университете штата Техас Скотта Уивера.

По его словам, снижение иммунного ответа на 2/3 можно считать "относительно небольшим в сравнении с вакцинами от других вирусов, имеющих куда большее число вариаций последовательности белка, чем SARS-CoV-2".

Согласно заявлению самой компании Pfizer, к настоящему моменту не было обнаружено доказательств того, что разработанная ей вакцина не дает защиты от данного варианта вируса. Тем не менее в компании заверили, что в случае, если будет обнаружен штамм, против которого вакцина не будет действовать, Pfizer и BioNTech обратятся в регулирующие органы с просьбой одобрить обновленный вариант препарата.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов одобрило вакцину, которую разработали компании Pfizer и BioNTech, в декабре 2020 года. Также был сертифицирован препарат, который выпускает американская компания Moderna. Эти вакцины уже используются для иммунизации населения.

