Сотрудника посольства Казахстана накажут за инцидент в Киеве

Подтвердился инцидент с участием сотрудника посольства РК в Киеве

В МИД РК подтвердили факт участия в инциденте в Киеве сотрудника посольства Казахстана в Украине, передает zakon.kz.

Факт дорожного инцидента в Киеве с участием сотрудника нашего посольства подтверждаем и сообщаем, что в отношении него проводится служебное разбирательство, по результатам которого будут применены меры дисциплинарного взыскания, - сообщили в МИД РК.

Посольство Казахстана находится в тесном взаимодействии с Министерством иностранных дел Украины по данному вопросу и ожидает получения протокола о нарушении правил дорожного движения.

13 февраля в соцсетях появилась информация о том, что сотрудник посольства РК в Украине нарушил ПДД. В информации телеграмм-канала Nege.kz говорилось, что "сотрудник казахстанского посольства на машине с дипномерами нарушил ПДД в Киеве и чуть не сбил пешеходов". В МИД РК тогда сообщили, что выясняют детали инцидента.

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