Сироте больше 10 лет не выдают положенное от государства жилье в Акмолинской области

По словам девушки, несколько раз ее очередь передвигали и заверяли, что документы утеряны.

Сироте из Акмолинской области Любови Котовой больше 10 лет не выдают положенное от государства жилье, передает zakon.kz.

Как сообщает Almaty.tv, сейчас она воспитывает двух маленьких детей, снимает комнату в одном из столичных общежитий.

Любовь Котова с 6 лет воспитывалась в Сандыктауском детском доме Акмолинской области. Отец и мать ушли из жизни, когда она была совсем маленькой. После детдома Любовь поступила на курсы повара, а позже вышла замуж, но с супругом сейчас не живет. В очередь на жилье она встала в городе Макинск еще в 2010 году.

Когда я становилась в очередь, я была 183-я. Спустя 11 лет, я всего лишь 51-я. Даже в Кокшетау, в Щучинске и то строительство быстрее идет. А это маленький городок – там явно что-то не то, - пожаловалась она.

По словам девушки, несколько раз ее очередь передвигали и заверяли, что документы утеряны, но позже их нашли. Пока очередь на жилье не подошла, Любовь с двумя детьми вынуждена скитаться по съемным квартирам. Сейчас она за 60 тыс. тенге ежемесячно арендует комнату в старом общежитии. В районном отделе ЖКХ информацию о том, что девушка-сирота стоит в очереди, подтвердили.

Номер очереди 52-й, распределение жилья проводится строго по очередности. Строительство арендного жилья из государственного фонда в настоящее время не планируется, - рассказала главный специалист отдела ЖКХ, пассажирского транспорта, автодорог и жилищной инспекции Буландинского района Гульмира Кудеренова.

При этом в отделе ЖКХ сообщили, что во втором квартале этого года проведут инвентаризацию очередей, после чего девушке порекомендовали обратиться в местную администрацию с письменным заявлением.

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