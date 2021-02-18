В Северном Казахстане переименуют несколько населенных пунктов

Это обсудили на внеочередной сессии маслихата СКО.

На внеочередной сессии маслихата Северо-Казахстанской области рассмотрели переименование ряда населенных пунктов региона, передает zakon.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

Наименование Новосельского сельского округа переименовано на сельский округ Үлкен Қараой с учетом мнения населения и заключения областной ономастической комиссии. Үлкен Қараой - наименование озера, которое находится южнее села Горьковское. В годы Великой Отечественной войны местные жители обеспечивали рыбой население и фронт. У жителей округа теплые чувства и трепетное отношение к озеру. В Акжарском районе села Коммунизм и Киевское переименованы на село Баймырза и Кіші Қараой. Переименование населенных пунктов было обсуждено публично и на заседании общественного совета области, - сообщили в пресс-службе облмаслихата.

Также на сессии рассмотрели передачу еще одной сельской школы в доверительное управление.

По информации пресс-службы, в доверительное управление передадут Бескольскую среднюю школу-гимназию в Кызылжарском районе. По проекту государственно-частного партнерства предполагается ее модернизация и создание комплекса "школа-интернат-колледж".

В регионе уже есть опыт передачи Петерфельдской школы в доверительное управление. Инвестор превратил ее в современное учебное заведение.

Еще один рассмотренный вопрос – повышение на 25% должностных окладов и тарифных ставок специалистам в области здравоохранения, социального обеспечения, образования, культуры, спорта, ветеринарии, лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий, являющимся гражданскими служащими и работающим в сельских населенных пунктах, и специалистам, работающим в государственных организациях, финансируемых из областного бюджета.

В облмаслихате добавили, что все вопросы повестки дня до сессии предварительно депутаты обсуждают на совместном заседании постоянных комиссий.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!