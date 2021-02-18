Был ли COVID-19 завезен в Китай извне, ответили в ВОЗ

По словам главы посетившей КНР международной экспертной группы ВОЗ Питера Бен Эмбарека, "это очень редкое явление".

Как заявил глава посетившей КНР международной экспертной группы ВОЗ, специалист по зоонозным (передающимся человеку от животных) инфекциям и продовольственной безопасности Питер Бен Эмбарек, версия о том, что коронавирус был завезен в Китай с замороженными продуктами питания или их упаковкой из другой страны, является крайне маловероятной, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Это очень редкое явление. (...) В Китае, несмотря на широкомасштабные исследования, были выявлены единицы положительных результатов. (...) Поэтому идея импорта вируса в Китай через продукты питания или упаковку - это не та идея, на которой мы фокусируемся. (...) Мы фокусируемся на рынке в Ухане, в частности на торговле замороженным мясом. Это совершенно другая линия трансмиссии. Здесь речь не идет о международной торговле, - отметил он на брифинге.

Эксперты ВОЗ прибыли в Ухань для изучения происхождения коронавируса нового типа 14 января. После приезда они были помещены на двухнедельный карантин, во время которого проводили консультации по видеосвязи со своими китайскими коллегами. В ходе визита эксперты посетили уханьский рынок морепродуктов "Хуанань", где впервые была зафиксирована вспышка коронавируса в декабре 2019 года, ряд инфекционных больниц города, а также Уханьский институт вирусологии.

На итоговой пресс-конференции 9 февраля представители международной группы заявили, что какого-либо серьезного прорыва им достичь не удалось, однако в ходе совместной работы с коллегами из КНР они смогли определить основные гипотезы появления коронавируса. Наиболее вероятная версия, по словам специалистов, заключается в том, что вирус передался от диких животных через промежуточное звено. По их мнению, вирус мог сначала распространиться среди одной популяции животных, которая послужила естественным "резервуаром", в котором коронавирус мутировал, преодолел межвидовой барьер и приобрел способность заражать людей.

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