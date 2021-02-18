Какие знаки зодиака станут денежным магнитом в конце февраля

Речь идет о Раках, Львах, Козерогах и Водолеях.

В конце февраля четыре знака зодиака могут рассчитывать на получение значительной денежной суммы, передает zakon.kz.

Как сообщает "НТР-24", об этом рассказал российский астролог Павел Глоба.

Рак

Те, кто рожден под знаком зодиака Рак, улучшат материальное положение. Вам могут предложить новую работу, соглашайтесь. Придется приложить усилия, но, если вы будете целеустремленно двигаться вперед, то именно на этом месте у вас есть хорошие шансы продвигаться по карьерной лестнице и получать соответствующее денежное вознаграждение. Но и тем, кто не собирался менять сферу деятельности, звезды обещают успехи в карьере и увеличение ежемесячных доходов. К тому же, вы можете получить помощь от близких родственников, которая поможет решить ряд ваших проблем.

Лев

Львам астролог обещает помощь давних знакомых, которые окажут содействие в осуществлении ряда ваших планов по улучшению финансового состояния. Возможно, что вы неожиданно получите крупную сумму денег, которую стоит инвестировать в будущее. Действуйте осмотрительно, анализируйте ситуации и не поддавайтесь азарту, тогда все ваши вложения принесут в будущем существенные доходы, которые дадут возможность Львам чувствовать себя уверенно в финансовом отношении и вести тот образ жизни, который является для вас максимально комфортным. Дело в том, что необходимость экономии обычно очень портит настроение людям данного знака.

Козерог

Козероги получат прибавку к зарплате или будут иметь возможность увеличения прибыли, если речь идет о собственном деле. В любом случае, ваше трудолюбие и настойчивость вознаградятся по заслугам. Состояние вашего банковского счета к концу февраля вас очень порадует. Вам могут предложить новую должность или новые проекты, все ваши начинания будут успешны. Но не забывайте иногда делать передышку, качественный отдых сделает вас еще более эффективными. Близкие люди порадуют вас приятными сюрпризами.

Водолей

Рожденные под знаком Зодиака Водолей могут получить необходимую сумму из неожиданного источника. Последнее время режим экономии стал для вас привычным, но астролог утверждает, что уже совсем скоро вы сможете позволить себе многое из того, о чем давно мечтали. Если вы планировали начало новых дел на ближайшее время, то вселенная на вашей стороне. Ваши идеи будут иметь успех, даже если кто-то говорит вам обратное. Прислушивайтесь к своей интуиции и помните, что информация, поступающая к людям вашего знака, обычно недоступна другим.

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