Грудной ребенок сгорел заживо в Кызылорде

Мать спасла четверых детей, но пятого ребенка вытащить из горящего дома не успела.

Грудной ребенок сгорел заживо на глазах у матери и сестер в Кызылорде, передает zakon.kz.

Как сообщает телеканал "Астана", когда случился пожар, 27-летняя мать с пятью дочерями спала - было около часа ночи. Глава семьи отсутствовал, так как уехал в командировку.

По словам соседей, когда увидели пламя, мать уже вытаскивала маленьких детей из окна, но она не смогла помочь своему пятому ребенку - малышка была в колыбели.

Смотрим, а дом вовсю полыхает огнем. Там жили муж и жена, у них было пятеро дочерей. Жили скромно, все средства отдавали на это съемное жилье. Мать успела вытащить четверых, одного лишь не смогла. Погибшему ребенку было всего шесть месяцев, она осталась в колыбели. И вот эту кроватку у нее не хватило сил вытащить. соседка Гульзат Мерейова

После произошедшего мама и четыре девочки находятся под наблюдением врачей. У матери сильно обгорели руки, у всех ожоги. Кроме того, в организме сохраняются следы отравления угарным газом. По словам медиков, их жизни уже ничего не угрожает.

Утром в состоянии мамы произошли психические изменения. Однако в настоящее время ее состояние считается удовлетворительным. У четверых детей в возрасте 7, 8, 5 и 2 лет диагностированы ожоги второй степени. Но текущая ситуация не критична. руководитель отдела управления здравоохранения Кызылорды Бибизада Дуйсенбаева

Как сообщается, сгоревшую времянку семья снимала. Многодетная мать три года стояла в очереди на жилье от государства. В акимате сообщили, что сейчас в списке она находится на 1230-м месте. Чиновники пообещали предоставить семье временное жилье, а также восстановить постройку, которую они арендовали.

По закону мы готовы арендовать им дом на срок до шести месяцев. Кроме того, мы провели переговоры с меценатами города с целью восстановления дома. Они тоже готовы помочь. Мы также рассматриваем все меры, такие как финансовые, продовольственные и другие. заместитель акима Кызылорды Ермурат Рахматуллаев

Отмечается, что причина возгорания пока неизвестна. Специалисты считают, что оно могло произойти из-за короткого замыкания электропроводки.

Произошедшее не оставило равнодушными кызылординцев. Сейчас активисты собирают деньги через социальные сети.

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