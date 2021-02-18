В Шымкенте директор специнтерната уволился после скандала с изнасилованием девочки-инвалида

В управления занятости и социальной защиты сообщили, что он уволен по собственному желанию.

Директор шымкентского центра специальных соцуслуг уволился после скандала с изнасилованием, передает zakon.kz.

Как сообщает телеканал "Астана", многочисленные нарушения выявили в Центре специальных социальных услуг №2 Шымкента. После того, как мама одной из воспитанниц заявила об изнасиловании дочери, Минтруда в этом учреждении провел проверку. Результаты показали, что в палатах спальные площади не соответствуют стандартам. Вместо положенных 5 кв. м на одного подопечного приходится не больше 4 кв. м. Кроме того, инвалидов не до конца обеспечивали мягким инвентарем и одеждой, а в пищеблоках и санузлах царила антисанитария. В итоге, члены комиссии рекомендовали уволить директора центра, но с поста он решил уйти по своей инициативе.

На сегодняшний день руководитель уволен по собственному желанию, с февраля месяца. заместитель руководителя Управления занятости и социальной защиты Шымкента Нургали Егембердиев

На вопрос, почему директор центра уволен по собственному желанию, а не по статье, замруководителя управления ответил: "Это было его желание".

Все мероприятия будут проводится в рамках действующего законодательства. По этим нарушениям, если предусмотрено, какая-либо статья, то в обязательном порядке данная статья будет предусмотрена к данному руководителю, - добавил он.

Скандал в центре социальных услуг разгорелся в январе этого года. Жительница Шымкента заявила, что ее дочь там насиловали на протяжении семи лет. Над девушкой с психоневрологическим заболеванием, по словам матери, надругались, когда она была в обмороке. В деле сейчас разбирается полиция. Расследование продлили еще на месяц. Следователи допрашивают всех мужчин-сотрудников, в том числе и бывших, которые работали там с 2010 года.

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