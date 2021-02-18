Точный и универсальный тест на коронавирус создали ученые

Новый метод имеет специфичность и чувствительность на уровне 98%.

Сотрудники Колумбийского университета и Университета Сунь Ятсена в Китае создали высокочувствительный универсальный тест на антитела ко всем известным видам коронавируса, в том числе - мутировавшие варианты SARS-CoV-2. Статья ученых опубликована в журнале Communications Biology, передает zakon.kz.

Как сообщает агентство "Прайм", специалистам удалось создать чип HCoV-Peptide. Он содержит 3 млн иммунных маркеров, которые охватывают белки всех коронавирусов, способных заражать человека.

Ученым сначала удалось проанализировать образцы крови, взятые у людей с бессимптомными, легкими или тяжелыми инфекциями SARS-CoV-2. В контрольную группу попали здоровые люди и те, кто подвергался воздействию SARS-CoV-1 и сезонных коронавирусов.

Отмечается, что исследователи смогли идентифицировать 29 пептидов, специфичных к SARS-CoV-2, которые обладают высоким сродством с ним.

HCoV-Peptide протестирован с помощью других образцов крови, которые были взяты у здоровых людей, а также у пациентов с COVID-19 и людей с антителами к другим коронавирусам.

Выяснилось, что новый метод имеет специфичность и чувствительность на уровне 98%.

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