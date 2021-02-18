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Билл Гейтс призвал вернуть Дональду Трампу доступ к соцсетям

Фото: gazeta.ru 18 февраля 2021, 23:53

По его мнению, это произойдет вне зависимости от заявлений о подстрекательстве экс-президента США к штурму Капитолия.

Основатель Microsoft Билл Гейтс уверен, что социальным сетям придется разблокировать аккаунты бывшего президента США Дональда Трампа, передает zakon.kz со ссылкой на Газета.ру.

По его мнению, это произойдет вне зависимости от заявлений о подстрекательстве Трампа к штурму Капитолия.

"Я думаю, что в какой-то момент ему, вероятно, разрешат вернуться и, вероятно, следует разрешить вернуться", - цитирует миллиардера CNBC.

Ранее стало известно, что сервис микроблогов Parler, который пользуется популярностью среди сторонников Трампа, возобновит работу.

Twitter, Facebook, Instagram и другие соцсети заблокировали аккаунты президента США Дональда Трампа на различные сроки.

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