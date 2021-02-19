Сколько лицензий выиграли казахстанские спортсмены на Олимпиаду в Токио

По словам главы Минкультуры, на играх национальная сборная будет участвовать по 30 видам спорта.

Сборная Казахстана на предстоящей Олимпиаде в Токио будет представлять страну по 30 видам спорта, передает zakon.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

Совместно с Национальным олимпийским комитетом ведется активная работа по подготовке спортсменов национальных сборных команд на летние Олимпийские игры в Токио. На предстоящих летних Олимпийских играх в Токио национальная сборная будет участвовать по 30 видам спорта. На сегодня спортсмены национальной сборной завоевали 43 лицензии по 18 видам спорта. министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова

Она отметила, что "не остается без внимания совершенствование антидопинговой политики государства".

Необходимо продолжить работу по профилактике нарушений в рамках Всемирного антидопингового кодекса и восстановить аккредитацию антидопинговой лаборатории Казахстана, - добавила глава Минкультуры.

XXXII летние Олимпийские игры должны были пройти летом 2020 года в Японии. 24 марта 2020 года Международный олимпийский комитет объявил о переносе летних Олимпийских игр на 2021 год в связи с пандемией COVID-19.

21 января 2021 года президент МОК Томас Бах исключил возможность повторного переноса или отмены Игр в Токио. Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр "Токио-2020" сохранено.

В июне оргкомитет Игр в Токио официально выступил за упрощение формата проведения соревнований. Бюджет Олимпиады вырос из-за дополнительных расходов, связанных с отсрочкой соревнований и мерами против коронавируса, и теперь составляет 1,64 трлн иен ($15,9 млрд).

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