Робот NASA совершил посадку на Марс: получен первый снимок

Марсоход Perseverance успешно совершил посадку и почти сразу переслал два снимка.

Американский марсоход Perseverance ("Настойчивость") успешно совершил посадку на Марсе и уже переслал два снимка, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом сообщили в четверг в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Мы только что получили информацию, что Perseverance функционирует на поверхности Марса, - сказала диспетчер трансляции.

Посадка продолжалась около семи минут. Все операции во время нее осуществлялись в автоматическом режиме. Как отметили специалисты ведомства, для снижения скорости движения аппарата раскрылся его парашют, потом отделится кожух марсохода, предназначенный для его защиты от воздействия высоких температур.

Специалисты NASA рассчитывают с помощью Perseverance обнаружить следы существования в далеком прошлом жизни на Марсе.

Аппарат оснащен оборудованием для сбора грунта и поиска возможных следов живых организмов, которые когда-то могли существовать на Марсе, пишет телеграмм-канал mash. Также марсоход должен будет проверить, как люди в будущем смогут вырабатывать там кислород и использовать его как для дыхания, так и в качестве топлива. Для этого на Perseverance находится экспериментальная установка MOXIE. Как планируется, она будет получать кислород из углекислого газа в атмосфере Марса.

На аппарате также установлен дрон. Он должен будет протестировать возможность полета в разреженной атмосфере Красной планеты. Если все пройдет успешно, его также будут использовать для фотографирования Марса.

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