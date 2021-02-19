Врач сравнил иммунитет к коронавирусу после болезни и вакцинации

Перенесшие коронавирус люди могут повторно "подцепить" инфекцию уже через несколько месяцев.

Получить иммунитет от коронавируса можно с помощью вакцины или перенесенного COVID-19. Оба способа способствуют выработке антител в организме человека, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА ФАН.

Как пояснили врачи Центра общественного здоровья, больше преимуществ имеет вакцина, так как полученный с ее помощью иммунитет сильнее естественного. Прививка позволяет получить антитела без осложнений от болезни.

Если вакцина вызвала побочные эффекты, то они полностью пройдут в течение нескольких дней.

Сформированный прививкой иммунитет сохраняет свои защитные свойства в течение одного–двух лет. А перенесшие коронавирус люди могут повторно "подцепить" инфекцию уже через несколько месяцев.

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