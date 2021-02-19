Сбивший насмерть зампрокурора в Караганде таксист признан невиновным

Водитель автомобиля не располагал технической возможностью предотвратить наезд на пешехода.

В Караганде водителя такси, сбившего насмерть заместителя прокурора, освободили от уголовной ответственности, сообщает zakon.kz со ссылкой на Литер.

ДТП произошло в ночь на 2 февраля 2020 года. Зампрокурора Осакаровского района Жандос Шаменов был в кафе с друзьями. Собравшись домой, мужчина пытался поймать такси на обочине.

Выяснилось, что дорога не освещалась фонарями. Роковую роль сыграл снегопад, который шел в ту ночь. Кроме того, объездная дорога не была почищена от снега, в результате чего сугробы и наледь сузили трассу и заняли всю обочину. У водителя такси не было технической возможности предотвратить наезд.

Заместитель прокурора из-за большого количества снега на краю дороги был вынужден идти максимально близко к проезжей части.

Орган уголовного преследования основывается на выводах эксперта судебной экспертизы по исследованию обстоятельств дорожно-транспортных происшествий и транспортных средств. Согласно выводам экспертизы, водитель автомобиля марки "Toyota Carina" не располагал технической возможностью предотвратить наезд на пешехода экстренным торможением. Досудебное раследование по статье 345 часть 3 Уголовного кодекса прекращено на основании статьи 35 часть 1 Уголовно-процессуального кодекса – за отсутствием состава правонарушения. заместитель начальника департамента полиции Карагандинской области Ернат Калиакпаров

Прокуратура Октябрьского района, которая вела надзор за этим делом, согласилась с принятым процессуальным решением.

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