В ВКО нерадивую мать хотят посадить из-за неуплаты алиментов дочке

В отношении нее готовится материал о замене ограничения свободы лишением свободы.

Женщина отказалась от ребенка и не платила алименты. За неуплату алиментов ее приговорили к одному году ограничения свободы, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт МВД РК.

В 2019 году с нее были взысканы алименты в размере 1/4 части от всех видов заработка на содержание несовершеннолетней дочки. Однако она не оплачивала алименты, а также на письменные уведомления и предупреждения судебных исполнителей об обязательности исполнения судебных актов должным образом не отреагировала. Ее в 2020 году осудили за неуплату алиментов.

Бабушка ребенка рассказала, что она встречалась с ее сыном около трех месяцев, после чего разбежались. Однако через некоторое время выяснилось, что девушка родила ребенка и отказывается от него.

Это мне сказали ее соседи. Я сразу позвонила в роддом, там мне подтвердили информацию, что она от ребенка отказалась. Я поехала в роддом и два дня лежала с ребенком в роддоме и забрала ее. Она в присутствии нотариуса официально отказалась от ребенка и мой сын признал отцовство. Воспитываем ее мы с сыном, - рассказала бабушка Ольга.

Сейчас девочке 2,5 года. По словам бабушки, причиной отказа послужил молодой возраст девушки и не готовность воспитывать ребенка.

Подучетная состоит на учете в службе пробации с 2020 года. Нарушает условия отбывания наказания и не исполняет приговор суда. На сегодняшний день в отношении нее готовится материал о замене ограничения свободы лишением свободы, – сказала старший инспектор Ульбинского района Арай Оразханова.

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