В Казахстане число случаев COVID-19 превысило 205 тысяч

За прошедшие сутки зарегистрированы 901 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 18 февраля 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрированы 901 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 205 825 случаев, из них:
- в городе Нур-Султан - 24224(+136),
- в городе Алматы - 24044(+103),
- в ВКО - 21453(+61),
- в Атырауской области - 16848(+39),
- в Павлодарской области - 16728(+103),
- в Карагандинской области - 14960(+57),
- в Акмолинской области - 12946(+86),
- в ЗКО – 12412(+83),
- в СКО - 11993(+39),
- в Костанайской области - 11714(+69),
- в Алматинской области - 10334(+57),
- в городе Шымкент - 6040(+10),
- в Жамбылской области - 5807(+14),
- в Туркестанской области - 4233(+2),
- в Мангистауской области - 4179(+5),
- в Актюбинской области - 4151(+20),
- в Кызылординской области - 3759(+17).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 1 144 человека выздоровели от коронавирусной инфекции
- в городе Нур-Султан - 128,
- в городе Алматы - 144,
- в городе Шымкент - 9,
- в Акмолинской области - 197,
- в Актюбинской области - 24,
- в Алматинской области - 179,
- в Атырауской области - 32,
- в ВКО - 28,
- в Жамбылской области - 15,
- в ЗКО - 73,
- в Карагандинской области - 41,
- в Костанайской области - 109,
- в Кызылординской области - 7,
- в Мангистауской области - 14,
- в Павлодарской области - 91,
- в СКО - 44,
- в Туркестанской области - 9.
Всего в стране выздоровели – 189 750 человек от COVID-19.
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