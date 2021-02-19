В Казахстане число случаев COVID-19 превысило 205 тысяч

За прошедшие сутки зарегистрированы 901 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 18 февраля 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 901 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 205 825 случаев, из них:

в городе Нур-Султан - 24224(+136),

в городе Алматы - 24044(+103),

в ВКО - 21453(+61),

в Атырауской области - 16848(+39),

в Павлодарской области - 16728(+103),

в Карагандинской области - 14960(+57),

в Акмолинской области - 12946(+86),

в ЗКО – 12412(+83),

в СКО - 11993(+39),

в Костанайской области - 11714(+69),

в Алматинской области - 10334(+57),

в городе Шымкент - 6040(+10),

в Жамбылской области - 5807(+14),

в Туркестанской области - 4233(+2),

в Мангистауской области - 4179(+5),

в Актюбинской области - 4151(+20),

в Кызылординской области - 3759(+17).

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1 144 человека выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султан - 128,

в городе Алматы - 144,

в городе Шымкент - 9,

в Акмолинской области - 197,

в Актюбинской области - 24,

в Алматинской области - 179,

в Атырауской области - 32,

в ВКО - 28,

в Жамбылской области - 15,

в ЗКО - 73,

в Карагандинской области - 41,

в Костанайской области - 109,

в Кызылординской области - 7,

в Мангистауской области - 14,

в Павлодарской области - 91,

в СКО - 44,

в Туркестанской области - 9.

Всего в стране выздоровели – 189 750 человек от COVID-19.

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