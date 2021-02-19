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В Казахстане число случаев COVID-19 превысило 205 тысяч

Фото: zakon.kz. 19 февраля 2021, 08:00

За прошедшие сутки зарегистрированы 901 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 18 февраля 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 901 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 205 825 случаев, из них:

  • в городе Нур-Султан - 24224(+136),
  • в городе Алматы - 24044(+103),
  • в ВКО - 21453(+61),
  • в Атырауской области - 16848(+39),
  • в Павлодарской области - 16728(+103),
  • в Карагандинской области - 14960(+57),
  • в Акмолинской области - 12946(+86),
  • в ЗКО – 12412(+83),
  • в СКО - 11993(+39),
  • в Костанайской области - 11714(+69),
  • в Алматинской области - 10334(+57),
  • в городе Шымкент - 6040(+10),
  • в Жамбылской области - 5807(+14),
  • в Туркестанской области - 4233(+2),
  • в Мангистауской области - 4179(+5),
  • в Актюбинской области - 4151(+20),
  • в Кызылординской области - 3759(+17).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1 144 человека выздоровели от коронавирусной инфекции

  • в городе Нур-Султан - 128,
  • в городе Алматы - 144,
  • в городе Шымкент - 9,
  • в Акмолинской области - 197,
  • в Актюбинской области - 24,
  • в Алматинской области - 179,
  • в Атырауской области - 32,
  • в ВКО - 28,
  • в Жамбылской области - 15,
  • в ЗКО - 73,
  • в Карагандинской области - 41,
  • в Костанайской области - 109,
  • в Кызылординской области - 7,
  • в Мангистауской области - 14,
  • в Павлодарской области - 91,
  • в СКО - 44,
  • в Туркестанской области - 9.

Всего в стране выздоровели – 189 750 человек от COVID-19.

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