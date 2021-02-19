Дороги закрыли в Акмолинской области из-за непогоды

В связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов автотранспорта.

Из-за метели и ограничения видимости закрыли дороги в Акмолинской области, сообщает zakon.kz.

По данным АО "НК "КазАвтоЖол" 19 февраля в 00.30 в Акмолинской области в связи с ухудшением погодных условий (ветер, метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д "Нур-Султан-Петропавловск" км. 18-231, уч. г.Нур-Султан-г.Щучинск (участок относится к дирекции платных автомобильных дорог).

Информация об открытии автомобильных дорог:

19.02.2021 г. в 00.00 ч. в Костанайской области частичное открытие а/д: 1."Карабутак-Денисовка-Рудный-Костанай" км. 231-385, уч. гр.Актюбинская обл.-п.Денисовка В Актюбинской области 2. "Карабутак-Денисовка-Рудный-Костанай" км. 85-231, уч. п.Т.Жургенев-гр.Костанайской обл.

19.02.2021 г. в 02.45 ч. в Костанайской области частичное открытие на а/д:1. "Денисовка-Житикара-Мюктиколь-гр. РФ" км. 0-50, уч. п.Денисовка – г.Житикара2. "Екатеринбург-Алматы" км. 555-686, уч. г.Тобыл- п.Сарыколь.

19.02.2021 г. в 07.40 ч. открытие движения в Акмолинской области на а/д:1. "Екатеринбург-Алматы" км. 856-917, уч. гр.СКО-с.Жаксы 2. "Жаксы-Есиль-Бузулук" км. 0-82, уч. п.Жаксы-с.Бузулук 3. "Екатеринбург-Алматы"" км. 917-997, уч. п.Жаксы-г.Атбасар.

19.02.2021 г. в 08.00 ч. открытие движения в Костанайской области на а/д: 1."Мамлютка-Костанай" км. 180-406, уч. гр.СКО- г.Тобыл. 2. "Екатеринбург-Алматы" км. 686-729, уч. п.Сарыколь- гр.СКО.

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