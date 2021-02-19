В Казахстане 10 человек скончались от коронавируса и пневмонии

От пневмонии умер один человек.

От коронавируса и пневмонии за сутки умерли 10 человек, сообщает zakon.kz.

Как отмечает пресс-служба Минздрава, от коронавируса скончались 9 человек, от пневмонии - 1.

Также на 19 февраля лечение от КВИ продолжают получать 21 573 человека (13 392 КВИ+ и 8 181 КВИ-), из них в стационарах находится – 4 891 пациент, на амбулаторном уровне – 16 682 пациента.

На 17 февраля 2021 года зарегистрировано 60 случаев заболевания пневмонией, 1 случай с летальным исходом. Выздоровел 228 человек, - уточнили в ведомстве.

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