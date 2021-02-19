Чем занимается ушедший с МузТВ Арман Давлетяров

За ним уходит с канала его команда.

Покинувший пост гендиректора МузТВ Арман Давлетяров в скором времени перестанет быть временно безработным, передает zakon.kz.

На данный момент Давлетяров продолжает брать интервью у российских знаменитостей и выкладывать их на своем Youtube-канале. Однако, уже скоро у него не будет столько свободного времени.

По информации Super.ru, Давлетяров в самое ближайшее время начнет работать на одном из крупных российских медиахолдингов.

Издание отмечает, что будущие работодатели ведут активные преговоры с Давлетяровым и стороны весьма близки к заключению трудового договора.

Тем временем, вслед за Давлетяровым с канала МузТВ ушли директор департамента по работе с артистами Николай Попов, руководитель специальных проектов Курбатова Юлия, директор по продажам прямой рекламы Елизавета Ванжула и часть административной команды. Изданию стало известно, что они хотят работать вместе с бывшим шефом, а также им не нравится политика нового руководства.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!