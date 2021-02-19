Казахстанцы нашли сатанинский символ в логотипе вакцины "Спутник V"

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В соцсетях казахстанцы активно обсуждают новую теорию, сообщает zakon.kz.

По мнению пользователей, в логотипе вакцины против COVID-19 "Спутник V" зашифровано число зверя – три шестерки.

Это неправда, - уточнили в Stopfake.kz.

На такие размышления любителей конспирологии натолкнуло написание латинской буквы P в англоязычном варианте логотипа Sputnik V. Слева к букве приписаны три короткие линии, которые, по мнению пользователей Казнета, образуют три шестерки в сочетании с самой буквой.

Эксперты отмечают, что при более детальном рассмотрении оказывается, что одна из линий никак не соединена с самой буквой, а значит, шестерку или какой-либо иной символ в сочетании с ней образовать не может.

Такие же короткие линии есть и у буквы "С" в русском варианте логотипа "Спутник V". Никаких символов в таком начертании не угадывается, - говорится в сообщении.

К тому же, это не первая попытка сторонников теории заговора придать пандемии COVID-19 демонические черты.

Ранее казахстанцы уже писали про логотип мобильного пункта тестирования на КВИ - словно там изображен египетский бог мертвых Анубис. На самом деле логотип принадлежит частной компании и изображает трубкозуба.

Кроме того, в Сети распространялась теория о том, что компонент люциферин в составе вакцин имеет дьявольское происхождение и доказывает, что создатели препаратов служат Сатане. Это тоже оказалось неправдой.

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