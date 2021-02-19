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В аэропорту Алматы рассказали подробности экстренной посадки самолета

Фото: Скриншот видео 19 февраля 2021, 12:08

Это произошло из-за неблагоприятных метеоусловий.

В аэропорту Алматы прокомментировали посадку самолета на запасном аэродроме, сообщает zakon.kz.

19 февраля самолету по направлению Нур-Султан – Шымкент пришлось совершить посадку в Международном аэропорту Алматы.

По данным воздушной гавани, самолет сел в штатном режиме.

Рейс НС-Шымкент ушел на запасной аэродром Алматы из-за неблагоприятных метеоусловий Шымкента (туман). Сел в 8.11 в штатном режиме, - отметили в пресс-службе аэропорта.

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