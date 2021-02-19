Почти 2 тысячи медработников Нур-Султана получили прививку от коронавируса

Следующая поставка вакцины ожидается в конце февраля.

22 февраля в Нур-Султане начнется вакцинация вторым компонентом "Гам-КОВИД-Вак". Об этом сообщила заместитель руководителя Управления общественного здравоохранения столицы Алия Рустемова, передает корреспондент zakon.kz.

В столице завершается третья неделя вакцинации, которая проводится в поликлиниках медицинским работникам инфекционных стационаров, скорой медицинской помощи, организациях первичной медико-санитарной помощи, приемных отделениях многопрофильных стационаров. Из подлежащего контингента - 6300 человек, на сегодня провакцинировано 1 980 человек. Осложнений среди вакцинированных пациентов не выявлено, - сообщила Алия Рустемова во время брифинга в столичном акимате.

Следующая поставка вакцины ожидается в конце февраля.

При поступлении новой партии вакцин мы продолжим прививать медицинских работников, а также начнем вакцинацию педагогов, сотрудников силовых структур, лиц с хроническими заболеваниями поэтапно, - добавила заместитель руководителя Управления общественного здравоохранения столицы.

Она добавила, что для проведения вакцинации в организациях первичной медико-санитарной помощи подготовлены прививочные кабинеты, залы ожидания с соблюдением требований дистанцирования.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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