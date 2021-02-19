В Карагандинской области увеличили поддержку предпринимательства

Господдержка МСБ позволила создать 2 400 постоянных рабочих мест.

В Карагандинской области в этом году в 2,5 раза выросло финансирование поддержки предпринимательства. Об этом сообщил глава региона Женис Касымбек на отчётной встрече с населением в формате онлайн.

В 2020 году по Дорожной карте бизнеса на льготных условиях 420 предприятий области смогли реализовать свои проекты, вложив в экономику региона 48 млрд тенге. Это почти наполовину больше 2019 года. В этом году на поддержку предпринимательства в бюджете предусмотрено 7 млрд тенге - в 2,5 раза больше прошлого года, - сказал аким области.

Господдержка МСБ позволила создать 2 400 постоянных рабочих мест. За год выдали 1 900 безвозмездных грантов на открытие своего дела. Сто грантов акима области получили молодые предприниматели.

По различным государственным программам финансовой поддержкой воспользовались 3 700 предпринимателей. Бесплатные курсы обучения бизнесу прошли 2 800 человек.

Власти уделяют большое внимание продвижению местной продукции.

Совместными усилиями увеличили в два раза долю местного содержания в госзакупках. В рамках подписанного меморандума с «АрселорМиттал Темиртау» в шесть раз выросли закупки несырьевых товаров карагандинского производства градообразующим предприятием. Работа по обеспечению заказами наших карагандинских предпринимателей будет продолжена. Это один из приоритетов в нашей работе, - отметил Женис Касымбек.

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