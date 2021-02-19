Как передать пенсионные накопления управляющим компаниям. Инструкция 

Переданные в инвестиционное управление УИП пенсионные накопления не относятся к изъятиям единовременных пенсионных выплат.

Решив перевести часть своих пенсионных накоплений одному или нескольким управляющим инвестиционным портфелем, для начала рекомендуем ознакомиться с перечнем действующих УИП и изучить их инвестиционные декларации на сайте enpf.kz в разделе "Услуги" - "Перевод части пенсионных накоплений в доверительное управление УИП", сообщает zakon.kz.

Далее для перевода пенсионных накоплений вкладчику необходимо обратиться в ЕНПФ с заявлением, которое может быть подано через личный кабинет на сайте enpf.kz либо при личном обращении в любое региональное отделение ЕНПФ.

При личном обращении необходимо предъявить удостоверение личности, затем заполнить необходимые документы, в чем при необходимости помогут менеджеры Фонда.

Какие действия необходимо выполнить при подаче заявления на перевод в УИП через личный кабинет на сайте enpf.kz

Шаг первый. Авторизоваться в Личном кабинете на сайте enpf.kz с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП). Войти в личный кабинет можно с главной страницы сайта, либо в разделе "Электронные сервисы". Шаг второй. На главной странице Личного кабинета проверить сумму пенсионных накоплений и убедиться в наличии суммы пенсионных накоплений за счет ОПВ и (или) ОППВ, доступной для передачи в доверительное управление УИП. Шаг третий. Перейти в подраздел Личного кабинета "Услуги". Шаг четвертый. Выбрать услугу "Перевод пенсионных накоплений в доверительное управление управляющему инвестиционным портфелем". В окошке "Ввод реквизитов заявления" сведения о документе, удостоверяющем личность, адресе и контактных данных вкладчика появятся автоматически из базы данных автоматизированной информационной системы ЕНПФ. При этом сведения о документе, удостоверяющем личность, сверяются с Государственной базой данных "Физические лица" Министерства юстиции Республики Казахстан на их наличие и действительность. Если какие-то данные (к примеру, адрес или телефон) изменились, можно внести исправления. Шаг пятый. В разделе "Заполните поля" в настоящее время по умолчанию проставлена опция "в связи с выбором управляющего инвестиционным портфелем". Здесь необходимо: 1) выбрать реквизиты договора о пенсионном обеспечении, с которого желаете перевести пенсионные накопления УИП (ОПВ или ОППВ);2) выбрать из предлагаемого Справочника УИП наименование УИП, которому желаете перевести пенсионные накопления в доверительное управление;3) указать сумму, подлежащую переводу в доверительное управление;4) ознакомиться и выразить согласие/несогласие с предоставленной информацией. Шаг шестой. Подписать заявление личной ЭЦП. Шаг седьмой. Отслеживать статус исполнения заявления на Главной странице Личного кабинета в подразделе "Отслеживание статусов заявлений".

ЕНПФ осуществляет перевод части пенсионных накоплений, превышающей сумму достаточности, в доверительное управление УИП в течение тридцати календарных дней после даты поступления заявления от вкладчика. Оставшаяся часть пенсионных накоплений вкладчика продолжит находиться под управлением Национального Банка, - сообщили в фонде.

Переданные в инвестиционное управление УИП пенсионные накопления не относятся к изъятиям единовременных пенсионных выплат (как в случае изъятий на цели улучшения жилищных условий и/или лечение) и не будут облагаться индивидуальным подоходным налогом в момент их перевода УИП.

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