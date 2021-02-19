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В Шымкенте продлили карантин

Фото: pexels.com 19 февраля 2021, 14:01

Карантин продлен до 8 марта.

Главный санитарный врач Шымкента Тулебаев Абдиманап подписал новое постановление о продлении карантинных мер, сообщает zakon.kz.

Карантин продлен до 8 марта.

Продлить карантин и ограничительные меры на территории Шымкента с 00.00 22 февраля до 00.00 8 марта, - говорится в официальном документе.

Для жителей и гостей города по-прежнему запрещены массовые мероприятия.

Лицам 65 лет ограничено передвижение по городу.

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