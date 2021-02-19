В Шымкенте продлили карантин

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Карантин продлен до 8 марта.
Главный санитарный врач Шымкента Тулебаев Абдиманап подписал новое постановление о продлении карантинных мер, сообщает zakon.kz.
Карантин продлен до 8 марта.
Продлить карантин и ограничительные меры на территории Шымкента с 00.00 22 февраля до 00.00 8 марта, - говорится в официальном документе.
Для жителей и гостей города по-прежнему запрещены массовые мероприятия.
Лицам 65 лет ограничено передвижение по городу.
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