Украинец выдумал убийство отчима, чтобы ему почистили дорогу от снега

На мужчину составили административный протокол.

Житель Черниговской области солгал об убийстве, чтобы полиция почистила снег у его дома, сообщает zakon.kz.

О "трагедии" мужчина сообщил в полицию вечером 13 февраля.

Он рассказал, что ударил отчима ножом в грудь и тот теперь не дышит. Больше никаких подробностей не сообщил, но просил отправить наряд полиции и специальную технику. Объяснил он это тем, что к его дому на легковом транспорте не проехать, - об этом рассказала пресс-секретарь Нацполиции Украины Юлия Ковтун изданию "Суспільне Новини".

Когда на место вызова прибыла группа патрульных полицейских, оказалось, что 34-летнему мужчине не понравилось, что возле его дома плохо почищен снег.

Поэтому он позвонил в полицию и сообщил о вымышленном убийстве.

На мужчину составили административный протокол за заведомо ложный вызов специальных служб.

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