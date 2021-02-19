5 тысяч тенге за парковку: в аэропорту Нур-Султана прокомментировали новшество

С учетом того, что линия привокзальной площади для экспресс-высадки и посадки пассажиров не предусматривает длительную стоянку, установлен штраф в размере 5 тысяч тенге за долгосрочную остановку на указанной линии.

В пятницу, 19 февраля, в соцсетях появилась информация о том, что в аэропорту Нур-Султана повысился тариф на краткосрочную стоянку. В аэропорту прокомментировали эту информацию, передает zakon.kz.

Для всех, кто приезжает в аэропорт. Поменяли стоимость. Раньше было 1 тысяча тенге, сейчас 5 тысяч тенге. Будьте аккуратны, - рассказал посетитель аэропорта, снявший видео.

Мы обратились в столичный аэропорт за разъяснениями.

Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев, рассмотрев публикацию, которая вышла в соцсетях, заявляет, что информация касательно увеличения тарифа на услуги парковки до 5 тысяч не соответствует действительности, она некорректная. Аэропорт, с целью удобства встречающих и провожающих, предоставляет линию привокзальной площади для экспресс-высадки и посадки пассажиров на бесплатной основе. То есть это длится в течение 15 минут. Вместе с тем, с учетом того, что линия привокзальной площади для экспресс-высадки и посадки пассажиров не предусматривает длительную стоянку, установлен штраф в размере 5 тысяч тенге за долгосрочную остановку на указанной линии, - пояснил пресс -секретарь Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев Анвар Шалекенов.

Он отметил, что по сути линия привокзальной площади не является парковкой. Аэропорт предоставляет альтернативные площади для парковки автотранспорта.

Это, в том числе, бесплатная стоянка и платная парковка, где стоимость с момента въезда до 10 часов составляет 100 тенге за 1 час парковки, - сообщил Шалекенов.

Он добавил, что, в соответствии с п.1 ст. 116 предпринимательского кодекса РК, цены и тарифы на товары, работы и услуги определяются субъектами предпринимательства самостоятельно, за исключением случаев, предусмотренных кодексом.

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