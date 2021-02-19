Почти 20 тыс. работникам в Жамбылской области подняли зарплату

Все трудности мы преодолели вместе.

В 2020 году Жамбылская область, несмотря на негативное влияние пандемии коронавируса смогла добиться роста в основных отраслях экономики.

Об этом в ходе отчетной встречи с населением рассказал глава региона Бердибек Сапарбаев.

Все трудности мы преодолели вместе. Благодаря поддержке главы государства и упорному труду земляков рост экономики составил 102,2 процента. Объем промышленной продукции увеличился на 3,1 процента к уровню 2019 года, валовой продукции сельского хозяйства – 5,1 процента. Объемы жилищного строительства выросли на 28,2 процента, привлечено 344,1 млрд. тенге инвестиций, - сказал Бердибек Сапарбаев.

Промышленными предприятиями области произведено продукции на сумму 505 млрд тенге.

Уровень инфляции составил 7,3 процента. Для снижения инфляции в коридоре 4-6 процентов в текущем году принимаются меры по стабилизации цен на социально-значимые продовольственные товары. Для выполнения данной задачи выработан четкий план действий.

Усилим работу по проекту "От поля до прилавка", продолжим расширение сети социальных павильонов и проведение сельскохозяйственных ярмарок, - отметил Сапарбаев.

В минувшем году особый акцент сделан на сохранении рабочих мест, увеличении объемов производства и соблюдении социальных обязательств перед работниками. Соответствующие меморандумы были подписаны с руководством 4508 жамбылских предприятий. В результате 19,4 тысячи работникам на 41 частном предприятии повышена заработная плата в среднем на 26 процентов.

Конечно, достигнутое – не предел. Мы будем и дальше слаженно трудиться, и достигать новых высот, - обратился Бердибек Сапарбаев к жамбылцам.

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