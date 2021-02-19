11 млрд тенге направили на поддержку жамбылских предпринимателей

На сегодняшний день в регионе зарегистрировано 70 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, где занято более 126 тысяч человек.

На отчетной встрече с населением, прошедшей в онлайн формате, аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев рассказал о мерах государственной поддержки бизнеса в условиях пандемии COVID-19.

На сегодняшний день в регионе зарегистрировано 70 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, где занято более 126 тысяч человек.

По поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева субъектам малого и среднего бизнеса оказана поддержка на сумму 11 миллиардов тенге. В результате по итогам девяти месяцев прошлого года, несмотря на влияние пандемии коронавируса объем продукции и услуг МСБ увеличился на 22,3 процента, составив 467,4 миллиарда тенге, - сказал Бердибек Сапарбаев.

В рамках антикризисных мер более 14 тысяч субъектов бизнеса получили налоговые стимулы на сумму 2 млрд. тенге, отсрочки по кредитам - 740 субъектов бизнеса на сумму 3,9 млрд. тенге.

На субсидирование ставки вознаграждения по кредитам направлено 1,1 млрд. тенге, охвачено 278 проектов.

Программой развития продуктивной занятости и массового предпринимательства "Енбек" охвачено 7,8 тысяч начинающих бизнесменов, которые получили безвозмездные гранты на сумму 4,3 млрд. тенге. Микрокредиты на сумму 5,4 миллиарда тенге получили 1,3 тысячи человек.

Цифры говорят сами за себя. В этом году мы поставили следующие задачи: довести долю МСБ в валовом региональном продукте до 21,7 процента, увеличить товарооборот с эффективным использованием воздушного, железнодорожного, автодорожного транзитного потенциала, запустить предприятия ТОО "QAZSUGAR Co" и ТОО "Farm Frites Kazakhstan", - сказал Бердибек Сапарбаев.

На отчетной встрече глава региона также рассказал, что активными мерами занятости планируется охватить свыше 70 тыс. человек, в том числе программами "Енбек" и "Дорожная карта занятости".

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