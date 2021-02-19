Самый разыскиваемый террорист-казахстанец задержан в Турции

Он пытался пересечь сирийско-турецкую границу.

Задержан казахстанец, пытавшийся незаконно перебраться из Сирии в Турцию, сообщает zakon.kz.

По данным издания eadaily.com, в ходе операции гражданин Казахстана, который упоминается как С.А., был пойман силами безопасности в южной провинции Килис.

Арестован один из наиболее разыскиваемых членов террористической организации ДАИШ (ИГ*), - говорится в сообщении.

Террористический список разыскиваемых в Турции лиц разделен на пять категорий с цветовой кодировкой: красный — самый разыскиваемый, за ним следуют синий, зеленый, оранжевый и серый.

Задержанный уроженец Казахстана находился в "красной" части этого списка.

* Организация, запрещенная в Казахстане

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