Жамбылские аграрии осваивают новые виды сельхозкультур

В целях диверсификации посевных площадей проведена производственная посадка малины и клубники с участием турецкой компании. На площади 835 га жамбылскими аграриями впервые посеян озимый рапс.

На отчетной встрече с населением, прошедшей в онлайн-формате, аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев рассказал об итогах развития агропромышленного комплекса в минувшем году и задачах на предстоящий период.

В 2020 году посевная площадь сельскохозяйственных культур достигла 735 тыс. га, что на 48 тыс. га больше по сравнению с 2019 годом. Из них 179,8 тыс. га составила площадь орошаемых земель. С 359,3 тыс. га намолочено 817 тыс. тонн зерна, средняя урожайность составила 22,7 центнера с гектара.

Сельское хозяйство остается основной отраслью экономики региона. И здесь нам есть чем гордиться. Жамбылская область является лидером в республике по производству лука. В прошлом году собрано 691 тыс. тонн лука, что составляет 75 процентов от общего объема производства по стране, - отметил он.

При этом свыше 41 тыс. тонн лука экспортировано в страны ближнего и дальнего зарубежья - Россия, Ирак, Австралия, Сербия, Турция, Пакистан, Польша и страны СНГ.

В целях диверсификации посевных площадей проведена производственная посадка малины и клубники с участием турецкой компании. На площади 835 га жамбылскими аграриями впервые посеян озимый рапс.

Кроме того, возвращены государству 81,3 тыс. га неиспользуемых земель сельхоз назначения. В рамках "Дорожной карты занятости" отремонтировано десять водохранилищ.

Следует отметить положительный эффект реализации пилотного проекта по повышению доходов сельчан. По пяти направлениям проекта освоено 9,2 млрд. тенге. В селах, участвующих в пилотном проекте, создано около 600 новых рабочих мест, количество безработных сократилось вдвое с 1129 до 589 человек. Свыше 2,2 тысяч самозанятых и безработных открыли собственное дело. В результате доходы сельчан выросли в 2,5 раза. Используя возвратные средства пилотного проекта, в этом году стоит задача увеличить загруженность молочных и мясоперерабатывающих предприятий на 20-30%, - подчеркнул аким области.

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