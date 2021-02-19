Чиновники Павлодарской области пересядут на дежурные авто

Оптимизация бюджетных расходов происходит в пользу социальной сферы.

Аким Павлодарской области Абылкаир Скаков отчитался перед жителями региона в прямом эфире трех местных телеканалов, Facebook, Instagram, YouTube.

Почтив память земляков, погибших из-за коронавируса, глава региона доложил о работе по поставленным в прошлом году задачам, а также поделился планами на этот год.

В частности, в жилищном строительстве в 2020 году была положительная динамика – как сдачи новых площадей, так и предоставления жилья очередникам. Число получивших квартиры из госжилфонда превысило средний показатель 15 лет в 3,5 раза и показатель 2019-го – сразу в 5 раз. Ударным выдался для Павлодарской области сельскохозяйственный год. Половина введенных в 2020-м по стране орошаемых земель пришлась именно на этот регион. Рост производства сельхозпродукции составил более 7%. Малому и среднему бизнесу выдали кредитов по госпрограммам в 1,5 раза больше, чем в 2019 году, кроме того, запустили линию беззалогового кредитования для молодых предпринимателей.

Абылкаир Скаков отметил, что оптимизация бюджетных расходов происходит в пользу социальной сферы. Так, в этом году в регионе повысят единовременные выплаты труженикам тыла, афганцам, чернобыльцам, а также учредят премию для одаренных детей.

Продолжая тему рациональности расходов, пользователь соцсетей спросил у Скакова о служебных авто. Аким напомнил о проведенной недавно оптимизации, когда удалось сэкономить более 205 миллионов тенге. Впрочем, в акимате решили пойти дальше и пересадить чиновников на дежурные авто.

В качестве эксперимента планируем в этом году перевести персональные автомобили в разряд дежурных. Полагаем, что это рационально и экономно, - сказал Абылкаир Скаков.

Он отметил, что пока не стал бы экспериментировать с акиматами городов и районов, так как там часто выезжают в отдаленные села.

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