Курс валют на выходные: доллар немного отступил

По итогам торгов курс доллара немного снизился и составил 417,97 тенге.

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закрылись пятничные торги иностранными валютами, передает zakon.kz.

По итогам торгов курс доллара немного снизился и составил 417,97 тенге. На 11.00 19 февраля он составлял 418,35.

Курс рубля немного вырос и составил 5,64 (+0,0032) тенге.

Курс китайского юаня тоже немного вырос и составил 64,74 (+0,1325).

По евро торгов не было. Курс этой валюты с 16 февраля стоит на уровне 505,43 тенге.

В обменниках Алматы доллар покупают по 416,5 - 417,5 тенге, продают по 418 - 419 тенге. В Нур-Султане доллар покупают по 416,3 - 417,2 тенге, продают по 417,6 - 418,5 тенге.

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