Длительный насморк или изменение голоса - повод обратиться к онкологу?

Исключите вредные привычки.

Если у человека на протяжении длительного времени наблюдаются симптомы, похожие на насморк, синусит или гайморит, и они не проходят, то это повод для обращения к врачу. Также если меняется голос, появляется охриплость, которую ошибочно списывают на последствия чрезмерного употребления табачных изделий или алкоголя. Обычно на фоне таких длительных проявлений может незаметно развиваться раковая опухоль челюстно-лицевой области.

В чем сложность этого вида онкологии, рассказал zakon.kz оперирующий хирург-онколог Национального научного онкологического центра Болат Джарылкасынович Шалабаев.

- Болат Джарылкасынович, какие заболевания относятся к злокачественным в челюстно-лицевой области?

Злокачественные опухоли развиваются в результате патологического процесса генеза клеток с нарушением их роста и дифференциации, поэтому они значительно отличаются от нормальных. В зависимости от тканей, из которых они развиваются, могут быть карциномы, аденокарциномы или саркомы.

- Какова статистика заболеваемости по этому виду рака в Казахстане?

- По статистике КазНИИОР ежегодно в Казахстане выявляют свыше 1700 человек с таким видом онкологии. Чаще всего встречаются поражения гортани, ротовой полости и ротоглотки. Менее распространены, но имеют место быть опухоли носоглотки, полости носа, слюнных желез, языка и губ.

- Насколько это опасно?

- Опухоли челюстно-лицевой области могут длительное время развиваться на фоне хронических воспалительных заболеваний на относительно большой глубине лицевого скелета, образовывать довольно крупные конгломераты, спаянные с окружающими тканями и жизненно важными органами (глазница, крупные сосуды), проникать в полость черепа, что крайне затрудняет их удаление. При развитии опухоли в гортани, проявляется охриплость, а пациент обращается только тогда, когда появляется затруднение дыхания, иногда значительное. Такие опухоли опасны, потому что их удаление крайне затруднено.

При этом опасными могут быть не только злокачественные, но и доброкачественные, которые могут вырастать до крупных размеров. Также они могут быть предраковыми заболеваниями.

- Когда речь идет о насморке, заложенности носа или выделениях из носа, то в основном все занимаются самолечением, насколько это может быть небезопасным?

- К сожалению, не редкостью является халатное отношения к своему здоровью, когда пациенты не обращают серьезного внимания на длительные гнойные выделения из носа, охриплость голоса, затрудненность глотания, своевременно не обращаются за медпомощью, потому что считают замеченные изменения не столь серьезными. Иногда может иметь место отсутствие должной онкологической настороженности у врачей, игнорирование гистологического исследования. Поэтому, к сожалению, основная проблема в отсутствии ранней выявляемости. По факту люди приходят, когда заболевание уже достигло 3-4-ой стадии, когда опухоли нередко деформируют лицевой скелет и видны даже неспециалисту.

В таких случаях не представляется возможным выполнять щадящие, малоинвазивные, органосохраняющие операции. В большинстве случаев приходится прибегать к радикальным решениям. Вдобавок это инвалидизирующие операции, но здесь врачи руководствуются основной целью спасения жизни пациентов. Конечно же эти операции требуют определенного умения, научного подхода в хирургии, функциональной и по возможности косметической реабилитации.

Поэтому, если у вас длительное время гнойные выделения из носа, заложенность носа, то это причина для незамедлительного обращения к врачу. Также должно насторожить, если происходит изменение голоса, появляется охриплость, которая держится неделю-две и больше. За этой охриплостью может скрываться поражение опухолью голосовых складок. В любом случае необходимо показаться врачу, потому что специалист должен заглянуть в нос, горло и гортань.

- Какие факторы риска могут привести к возникновению опухолей челюстно-лицевой области?

- Прежде всего, табакокурение, злоупотребление алкоголем. В 90% больных раком гортани – это курильщики, злоупотребляющие крепкими алкогольными напитками. Когда у них меняется голос, появляется охриплость, они думают, что это из-за того, что много курят. Слизистая гортани очень чувствительная к никотину. Еще более чувствительна слизистая у женщин.

- А кто больше подвержен таким заболеваниям - мужчины или женщины?

- Женщины с раком гортани встречаются реже, но они всегда, как правило, курильщицы. Однако бывает, что влияют и другие факторы - это вредное производство. Однажды у меня была пациентка, работавшая в течение года на фасовке стирального порошка. Поэтому к факторам риска также относятся и раздражающие химические вещества на предприятиях.

- Какой возраст находится в зоне риска?

- В большинстве стран считается, что от 50 и до 70 лет, но опухоли челюстно-лицевого отдела могут встречаться и у молодых, и у детей.

- Что еще кроме курения и вредной химии способно спровоцировать рак?

- Сюда можно отнести жесткие инсоляции (длительное нахождение на солнце – прим.), которые поражают кожные покровы. Особенно если курение и инсоляция воздействуют вместе. Также Казахстан относится к регионам, где используют различные некурительные табачные изделия – насвай, нас, которые также могут вызвать рак слизистой полости рта, языка.

- Кальян или электронные сигареты, современные девайсы, они как влияют?

- Да, действительно, сейчас наблюдается тенденция все большей популярности кальяна и электронных сигарет. Многие курильщики переходят на вейпы, думая, что тем самым избегают вредного воздействия табакокурения. Однако обратите внимание, принцип работы электронной сигареты – это переход жидкости в пар. Сама жидкость состоит из пропиленгликоля и глицерина, имеющих широкое применение в косметологии, и ежедневное действие паров данных веществ на организм человека остается неизученным. Кроме того, в состав жидкости входит и никотин, что само по себе исключает безопасность электронной сигареты для здоровья курильщика и окружающих.

- Если опухоль поражает придаточные пазухи, какова вероятность, что она может добраться и до мозга либо до гортани?

- Этим и опасен этот вид онкологии. Например, рак полости носа и придаточных пазух опасен из-за того, что страдает ранняя выявляемость, люди поздно обращаются. Опухоль долгое время растет незаметно на фоне гнойно-воспалительных заболеваний и направляется в сторону глаза, основания черепа и проникает в мозг. Вот тогда мы уже ничего не можем сделать.

- Были в Вашей практики какие-то уникальные случаи?

- Таких случаев достаточно. Особенно, интересны случаи, когда возникает необходимость удаления опухолей основания черепа. Для этого существуют различные пути, через срединные структуры лица или минуя их боковым доступом. Это очень сложная интересная хирургия.

- Каков процент выживаемости после операций по удалению опухолей в челюстно-лицевой области?

- Повсеместно «пятилетняя выживаемость» пациентов с раком полости носа и придаточных пазух составляет 20-25%. Научно обоснованный радикализм хирургических вмешательств при этой патологии позволяет повысить эту планку на порядок. При раке гортани, в случае своевременного обращения с охриплостью голоса к отоларингологу, к специалисту, занимающемуся опухолями, выживаемость может достигать до 90% и выше. На ранних стадиях при лечении опухолей челюстно-лицевой области возможны высокотехнологичные методы лечения, такие как эндоскопическая, лазерная хирургия, лучевая терапия (томотерапия).

Разумеется, врачи во всем мире, в том числе и в Казахстане, хотели бы выполнять щадящие, малоинвазивные, косметические операции, они обоснованы при 2-ой стадии, но увы, на 3-4-ой стадиях чаще всего органы удаляют. Сегодня у медицины есть большие возможности спасать пациентов. Тем более, что государство хорошо оснащает медучреждения. В нашем центре достаточно оборудования для диагностики и выполнения такого рода операций. Здесь на базе ННОЦ мы развиваем направление лечения онкозаболеваний челюстно-лицевого отдела.

В ННОЦ принимают людей из регионов со всего Казахстана. По опухолям челюстно-лицевой области в основном все силы сосредоточены в городах Алматы и Нур-Султан. В Алматы есть КазНИИОР. Здесь – онкодиспансер и наш ННОЦ. Страна нуждается в таких центрах. В них работают высококвалифицированные специалисты. Если мы будем развивать это направление, то обеспечим для наших пациентов доступ к таким медуслугам в нашей стране.

- В завершение, что можете порекомендовать казахстанцам?

- Прежде всего, исключить вредные привычки и вести здоровый образ жизни. Не игнорировать профилактические осмотры и своевременное обращение к врачам. Следить за своим здоровьем и не затягивать с медпомощью!

Оксана Скибан, Нур-Султан

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