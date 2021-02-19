Какая погода будет 20 февраля 

Местами по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, метель.

На большей части территории Казахстана с прохождением фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды, сообщает zakon.kz.

Пройдут осадки в виде дождя и снега, на востоке и юго-востоке сильные. Местами по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, метель, - сообщили в РГП "Казгидромет".

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются низовая метель, гололед, туман, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Алматинской области местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 17-22, местами 27 м/с.

В Жамбылской области местами ожидаются туман, гололед, ночью усиление ветра 15-20 м/с с низовой метелью.

В Туркестанской области местами – гололед, туман, усиление ветра 15-20 м/с.

В Акмолинской области местами ожидаются туман, низовая метель, днем усиление ветра 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области днем ожидается усиление ветра 15-20 м/с с низовой метелью. В Павлодарской области ночью – усиление ветра до 17 м/с.

В Атырауской, Западно-Казахстанской, Кызылординской областях местами ожидается туман.

В Актюбинской, Костанайской областях местами ожидается низовая метель, туман, днем усиление ветра 15-20 м/с.

В Алматы облачно, временами осадки (дождь, снег). Ветер западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +3+5°С.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -28-30°С, днем -14-16°С.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!