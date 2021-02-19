Древнюю казахскую традицию возрождают в Жамбылской области

Жамбылцы смогли воплотить в реальность немало смелых идей и удивили всю страну - Сапарбаев.

В Жамбылской области в рамках программы "Рухани жангыру" возрождают древнюю казахскую традицию асар. Об этом рассказал глава региона Бердибек Сапарбаев.

Жамбылцы смогли воплотить в реальность немало смелых идей и удивили всю страну. В их числе проект "Асарлатып үй салу". Жители региона возрождают древнюю традицию наших предков. При поддержке неравнодушных граждан 100 нуждающихся семей обрели крышу над головой. Благодарю всех жителей региона, которые не остались в стороне и приняли активное участие. Все это сплотило нас в трудный 2020 год. Данный проект мы продолжим и в этом году. Методом асар планируется построить еще 100 домов, - сказал аким области.

Отметим, смысл проекта "Асарлатып үй салу" в том, чтобы общими усилиями односельчан построить жилье для своих соседей, инвалидов, малоимущих и многодетных семей.

При этом кому помочь в первую очередь, решают сами люди с одобрения местного совета аксакалов. Не остаются в стороне от благого начинания и местные исполнительные органы, которые выделяют земельный участок и строительные материалы.

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