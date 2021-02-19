Экс-банкиру Ертаеву запросили 9 лет по второму уголовному делу

На скамье подсудимых по этому делу оказалось шесть человек. В деле 430 томов.

Бывшему банкиру Жомарту Ертаеву по второму уголовному делу о хищениях в банке запросили девять лет лишения свободы, передает zakon.kz.

Гособвинение просит признать Жомарта Ертаева виновным в организации преступной группы и мошенничестве и лишить его свободы на девять лет. Также прокурор просит конфисковать его имущество, которое было добыто преступным путем, на 10 лет лишить права занимать должности в коммерческих организациях, и лишить на такой же срок права заниматься банковской и финансовой деятельностью.

Гособвинитель отметил, что смягчающими по делу Ертаева обстоятельствами являются наличие малолетних детей, чистосердечное раскаяние и явка с повинной. Отягчающими обстоятельствами признано то, что экс-банкир играл особо активную роль в совершении преступления.

На скамье подсудимых по этому делу шесть человек, включая Ертаева. Одного из них, Акана Султанова, обвиняемого в вымогательстве, попросили освободить за истечением срока давности. Оставшимся подсудимым прокурор запросил от семи до девяти лет.

Главного фигуранта Ертаева обвиняют в том, что он "решил организовать хищение средств банка". По данным следствия, он договорился с бизнесменом Нурланом Тлеубаевым, который владел акциями АО "Зерновая страховая компания" и ТОО "Холдинг "Алиби", организовывать схему незаконного вывода денег из Bank RBK и Qazaq Banki.

Отмечается, что с 2010 по 2016 год Ертаев вместе с сообщниками незаконно вывел под поддельные зерновые расписки, не обеспеченные зерном огромные суммы. К примеру, в самом первом эпизоде говорится о незаконном выводе 32 миллионов долларов США, в другом эпизоде речь идет о 22 миллионах долларов, в еще одном - 18 миллионов долларов США.

По версии обвинения, экс-банкир пользовался тем, что фактически был руководителем Bank RBK и влиял на решение комиссии. Он делал все, чтобы его подельники могли получить деньги по поддельным документам. Полученные деньги соучастники делили между собой и тратили на собственные нужды. Ертаеву, по словам прокуроров, предназначалось 10-20 процентов с выведенных средств.

Потерпевшими по делу были признаны Bank RBK, ТОО "Специальная финансовая компания DSFK (ДСФК)", Qazaq Banki и Евразийский банк. В деле 430 томов.

В ноябре 2020 года бывшего банкира признали виновным в хищении 144 миллиардов тенге, принадлежавших Bank RBK. Его приговорили к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества в колонии средней безопасности. Также ему запретили на протяжении 10 лет заниматься банковской и финансовой деятельностью.

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