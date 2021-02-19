В Алматы неправильно начисляли оплату за отопление

В отношении ТОО «Алматинские тепловые сети» возбуждено административное дело

Жалобы алматинцев на очень высокие цены на отопление в мегаполисе привели к первым результатам. На основании обращений Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Алматы проведена внеплановая проверка деятельности ТОО "Алматинские тепловые сети" и возбуждено по ее итогам административное дело, передает zakon.kz.

По итогам внеплановый проверки начислений ТОО "АлТС" за период с октября 2020 года по январь 2021 года, Департаментом установлены факты некорректного применения норм предусмотренных Разделом 3 Правил формирования тарифов, утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 ноября 2019 года № 90, что в последствии привело к искажению данных по начислению за услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения.

В этой связи, в отношении ТОО "Алматинские тепловые сети" составлен протокол об административных правонарушениях по выявленным фактам по части 4 статьи 164 Кодекса РК "Об административных правонарушениях" с наложением административного штрафа в размере 4 667 200 тенге.

Кроме того, в адрес ТОО "Алматинские тепловые сети" будет направлено соответствующее предписание о прекращении нарушения законодательства о естественных монополиях.

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