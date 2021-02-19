Ледяной апокалипсис случился в Техасе

Президент США Джо Байден объявил в Техасе чрезвычайное положение.

В США бушует непогода. Наиболее пострадал штат Техас. Люди остаются без воды и других коммуникаций из-за сильных морозов, выстраиваются в очереди за водой и продуктами, передает zakon.kz.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на местное СМИ, около семи миллионов человек не имеют доступа к чистой питьевой воде из-за холодов и снега. Сложная обстановка складывается в штате Техас. В домах из-за низких температур лопаются трубы, на улицах все обмерзло.

Сообщается, что в этом штате умерли 37 человек. Некоторые погибли, отравившись угарным газом при попытке согреться.

Президент США Джо Байден объявил в Техасе чрезвычайное положение. Из-за сильных морозов и обледенения практически не работают тепло и электростанции. Около двух миллионов жителей выживают без электричества и тепла, ночуя в машинах, пишет iphones.ru.

Подачу энергии постепенно возобновляют, но возникли сложности со снабжением водой и ее очисткой в Хьюстоне, Арлингтоне, Остине и Сан Антонио. В отсутствие питьевой воды и дефиците бутилированной жители штата топят снег. Власти издали предупреждение о необходимости кипятить воду.

Ситуация усугубляется тем, что те техасцы, у которых нет перебоев, перестали закрывать краны, чтобы от мороза не лопнули трубы, несмотря на призывы властей не делать этого.

Мэр Хьюстона Силвестр Тернер обратился к жителям города в "Твиттере", попросив экономить воду, в которой остро нуждаются больницы и другие жители штата.

Пожарные тоже просят людей не спускать воду без необходимости, чтобы в водопроводной системе сохранялось нужное давление.

Из-за лопнувших от холода труб некоторые дома оказались разрушены, другие потребуют капитального ремонта.

Холодный фронт пришел на Восточное побережье США в четверг, 18 февраля, принеся снег и ледяной дождь.

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