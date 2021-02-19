Кому из родственников казахстанцы смогут передать пенсионные на лечение

С 25 февраля казахстанцы смогут подать заявку на снятие пенсионных накоплений, чтобы использовать их на лечение.

Казахстанцам разрешат уступить часть своих пенсионных накоплений на лечение близким родственникам. Об этом сообщила председатель правления "Отбасы банк" Ляззат Ибрагимова, передает корреспондент zakon.kz.

Уступка пенсионных накоплений близким родственникам разрешена согласно правилам. Фактически это тот же перечень близких родственников, который в правилах о жилье. Это родители, дети, усыновители, удочерители, усыновленные, удочеренные, полнородные, неполнородные сестры и братья, дедушка, бабушка и внуки, - сказала Ляззат Ибрагимова на брифинг в Службе центральных коммуникаций.

Отметим, с 25 февраля казахстанцы смогут подать заявку на снятие пенсионных накоплений, чтобы использовать их на лечение.

В перечень медуслуг включили: лечение орфанных заболеваний;стоматологические услуги - протезирование, имплантация;реконструктивные и восстановительные операции (пластические) с целью коррекции послеоперационных рубцов и врожденных пороков, также после проведенной мастэктомии; радионуклидную и радиойодтерапию; радиохирургическое лечение;протонную терапию;офтальмологические услуги.

Также перечень может пополниться экстракорпоральным оплодотворением (ЭКО).

Тамила Языкова, Нур-Султан

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