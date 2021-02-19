Пять детей погибли при пожаре в Жамбылской области

Дети были срочно госпитализированы, однако спасти их не удалось. Родителей дома не было.

Трагедия произошла в городе Жанатас Сарысуского района Жамбылской области, сообщает zakon.kz.

В 15:15 минут в пятиэтажке загорелась квартира на третьем этаже одного из микрорайонов города.

В квартире находилось пятеро несовершеннолетних детей 2015, 2016, 2017, 2019 и 2020 годов рождения. Они остались без присмотра - отец был на работе, мать - вышла в магазин.

Дети пострадали от угарного газа и были срочно госпитализированы, однако спасти их не удалось, все пятеро скончались.

Для установления причин происшествия распоряжением акима Жамбылской области создана специальная комиссия во главе с заместителем акима области Уланом Жазылбеком, которые выехал на место происшествия. В состав комиссии также вошли представители прокуратуры, департамента полиции, департамента по чрезвычайным ситуациям и других заинтересованных госорганов. официальный представитель МЧС РК Талғат Уәли

Пострадавший семье будет оказана всесторонняя помощь местных исполнительных органов, в том числе помощь психологов и организации похорон.

В Жанатас выехали начальник и оперативная группа ДЧС Жамбылской области, передвижная пожарно-техническая лаборатория, оперативная группа и психологи Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ.

Кроме того, на место выехали прокурор области Нургалым Абдиров и начальник Департамента полиции Жанат Сулейменов.

На месте происшествия работали 6 сотрудников службы пожаротушения и 1 единица техники. Пожар полностью ликвидирован.

В пресс-службе МЧС РК настоятельно напоминают не оставлять детей без присмотра!

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!