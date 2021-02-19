13 нарушений выявили в ходе проверки Qazaq Air

В случае если нарушения не будут устранены в течение 3 месяцев, сертификаты летной годности могут быть отозваны или приняты принудительные меры.

Авиационная администрация Казахстана завершила плановую проверку соблюдения требований безопасности полетов и авиационной безопасности в деятельности АО "Qazaq Air", сообщает zakon.kz.

Проверкой были охвачены вопросы организации летной эксплуатации, летной годности, процедуры противообледенительной обработки, соответствия стандартам системы управления безопасностью полетов, а также соблюдения норм авиационной безопасности. Инспекция охватывала медицинскую часть, обслуживание в салоне самолета, выдачи лицензий, сертификатов и является продолжением предварительной инспекции, проведенной ААК. Она ориентирована на повышение стандартов всей авиационной отрасли в рамках подготовки к аудиту ИКАО.

По итогам инспекционной проверки выявлены 13 нарушений. Результаты плановой проверки деятельности АО "Qazaq Air" Авиационной администрацией Казахстана направлены в авиакомпанию.

Qazaq Air в течение 10 дней должна будет предоставить в Авиационную администрацию план корректирующих действий по устранению всех нарушений. В случае если нарушения не будут устранены в течение 3 месяцев, сертификаты летной годности могут быть отозваны или приняты принудительные меры.

По итогам прошедшего совещания между ААК и АО "Qazaq Air" было принято решение на период проведения расследования и выяснения причин ранее произошедших авиационных событий, что авиакомпания примет меры по усилению контроля за состоянием пневматиков, и устранение неисправностей тормозной системы, мест стоянок воздушных судов, проведет информирование летного и технического персонала авиакомпании с целью усиления внимания к состоянию шасси и тормозов. Авиакомпания обеспечит взаимодействие с производителем воздушных судов и пневматиков при установлении причин авиационных событий. Также была поднята проблема контроля стоянок и взлетно-посадочной полосы, так как механизм указывает на повреждение шин от объектов на земле. Это будет сделано в дальнейшем наземной cлужбой безопасности ААК

Кроме того, в целях повышения состояния безопасности полетов авиакомпании "Qazaq Air" будут приняты меры по передаче функций надзора за техническим состоянием из-под юрисдикции авиационных властей о. Аруба в Авиационную администрацию Казахстана.

13 февраля у самолета авиакомпании Qazaq Air было обнаружено разрушение обоих пневматиков правой стойки шасси при посадке в Алматы. Все пассажиры самолета были эвакуированы, пострадавших нет. Сообщалось, что то же самое произошло за день до этого в Шымкенте.

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